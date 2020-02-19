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الهند.. إجراءات صارمة ضد استخدام شبكة VPN الخاصة في كشمير

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت الشرطة في الهند أن السلطات في كشمير الهندية تتخذ إجراءات صارمة ضد تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) التي تستخدم للتحايل على الحظر المستمر منذ أشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك كجزء من جهد أوسع لتهدئة الاضطرابات بشأن سحب الحكم الذاتي في المنطقة.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قالت الشرطة، إن العديد من مستخدمي VPN كانوا يحاولون إثارة المتاعب في كشمير وكانوا عرضةً لمواجهة العمل.

ووفقًا للوكالة، لا تزال الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و WhatsApp و Instagram محظورة، حتى بعد استعادة الحكومة لخدمات البيانات المتنقلة المحدودة والإنترنت في كشمير، يستخدم السكان الشبكات الافتراضية الخاصة أو خوادم بروكسي لتجاوز القيود.
بدوره، قال قائد شرطة الإنترنت في كشمير، طاهر أشرف: "لقد حددنا 100 مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، ونحن بصدد تحديد عدد أكبر من المستخدمين لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر دعاية مزيفة وانفصالية، ودعاية مناهضة للهند".

وقال متحدث: "رفعت الشرطة دعوى ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون خوادم بروكسي للوصول إلى شبكات الرسائل وإثارة الدعاية المعادية للهند".

ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، امتيازات خاصة من كشمير ذات الأغلبية المسلمة في أغسطس في محاولة لتقريب المنطقة من الهند وإنهاء تمرد دام 30 عامًا.

احتجزت مئات الأشخاص وفرضت حظرًا على الاتصالات قائلة، إن الإجراءات ضرورية لمنع الناس من تنظيم احتجاجات في الشوارع. وقتلت قوات الأمن، اليوم الأربعاء، ثلاثة مسلحين في منطقة ترال بكشمير.

من خلال شبكات VPN، يمكن للمستخدمين توجيه اتصال بيانات الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول من خلال خادم خاص بدلاً من شبكة مزود خدمة الإنترنت المحلية. يتيح ذلك للمستخدم الوصول إلى المواقع المحظورة محليًا.

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