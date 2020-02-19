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تايوان ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من سفينة اليابان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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قالت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم إرسال رحلة مستأجرة هذا الأسبوع لإجلاء مواطنيها من سفينة سياحية مصابة بالفيروس الجديد في اليابان، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال نائب وزير الصحة هو تشي كونغ للصحفيين إن الطائرة ستصل إلى اليابان في وقت مبكر بعد ظهر يوم الجمعة.

كان هناك أكثر من 20 تايوانيًا على متن سفينة الرحلات "دايموند برينسز"، والتي تضم أكبر عدد من الإصابات بالفيروس الجديد خارج الصين.

تم فرض الحجر الصحي على السفينة، التي تديرها شركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير.

أسفر تفشي فيروس كورونا عن مقتل 1770 شخصًا في الصين وخمسة أماكن أخرى، حيث أبلغ المسؤولون الصينيون عن 2048 حالة أخرى يوم الاثنين، مما رفع العدد الإجمالي إلى 70548 حالة.

سبق لواشنطن أن نقلت مئات الأمريكيين من الصين إلى قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، ثم رتبت لإعادة 338 من ركاب السفن السياحية بمجرد انتهاء صلاحية الحجر الصحي الذي استمر 14 يومًا على متنها.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إنه ظل 60 أميركيا آخرين في اليابان للمراقبة.

تم احتجاز 200 مواطن أمريكي آخرين في كمبوديا، من بينهم 92 لا يزالون على متن سفينة سياحية أخرى، ويستردام، التي تأثرت أيضًا بالفيروس.

صدرت أوامر إلى سفينة "دايموند برينسيس" بالبقاء تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في 3 فبراير بعد إصابة رجل من هونغ كونغ يبلغ من العمر 80 عامًا، وكان على متنها من 20 يناير إلى 25 يناير.

تعهد المسؤولون الأمريكيون في السابق بإبقاء الأمريكيين المصابين في اليابان للعلاج. لكنهم قالوا إنهم أجبروا على تغيير الخطط بعد أن غادر الركاب وكانوا في طريقهم إلى المطار عندما أبلغهم المسؤولون اليابانيون أن 14 من الذين كانوا في طريقهم قد أظهروا نتائج إيجابية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا دايموند برينسيس تايوان السفينة السياحية

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