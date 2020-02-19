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أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-2-2020 في البنوك المصرية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
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أسعار العملات اليوم 

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-2-2020 في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، وشهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع خلال تعاملات أمس وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع. 

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري
سجل سعر اليورو نحو 15.75 جنيه للشراء، و 15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.55 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، بينما سجل 51.60 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع.
   
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