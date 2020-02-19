القبض على أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك في ليبيا

ألقت قوات الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، على أسرى سوريين وأتراك، نقلتهم تركيا إلى طرابلس لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عبدالهادي الحويج في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "بالتأكيد هناك أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك لدينا".

وأضاف الحويج: "المشكلة في وقف إطلاق النار أنه لا يوجد شريك نتحدث معه لوقف إطلاق النار، هناك مجموعات ذات توجهات مختلفة، جزء منها أجنبي جاءت بهم تركيا من إدلب، خاصة المجموعات الإرهابية القادمة من سوريا".

وتابع الحويج: "هناك آلاف المرتزقة الذين نقلوا بأموال ليبية، وبشركات نقل ليبية، وبعمالة ليبية، ونحن اليوم نواجه حكومة خارج الشرعية، وخارج القانون، حكومة تعاقدت مع الأتراك لجلب المستعمر إلى ليبيا"، كما نقل موقع "أخبار ليبيا24".

وأشار الحويج إلى أن ليبيا تريد مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة، لأن الأتراك وداعميهم القطريين، يجلبون السلاح والمرتزقة، قائلاً: "قوتنا مع الشعب الليبي، وهو الذي يراهن على الجيش وهو الذي استدعاه، الشعب الليبي يريد تحرير العاصمة طرابلس".