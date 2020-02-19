عاجل.. مصرع عامل غرقا في ترعة الإسماعيلية

لقي عامل مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، غرقا في ترعة الإسماعيلية، المتجهة لمحافظة السويس، بمنطقة عين غصين دائرة مركز الضواحي.





البداية كانت بتلقي اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع المدعو، "سعيد محمد السيد"، 40 عامًا، عامل مقيم أبو عطوة، دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقل الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية، والنقباء محمد جبر، وحسن رضوان، وملهم البلتاجي، ومصطفى جميل، معاونين مباحث المركز، لمكان الواقعة، إذ تبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.