Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مصرع عامل غرقا في ترعة الإسماعيلية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
لقي عامل مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، غرقا في ترعة الإسماعيلية، المتجهة لمحافظة السويس، بمنطقة عين غصين دائرة مركز الضواحي.

البداية كانت بتلقي اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع المدعو، "سعيد محمد السيد"، 40 عامًا، عامل مقيم أبو عطوة، دائرة مركز الإسماعيلية.
على الفور انتقل الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية، والنقباء محمد جبر، وحسن رضوان، وملهم البلتاجي، ومصطفى جميل، معاونين مباحث المركز، لمكان الواقعة، إذ تبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تم نقل جثة المتوفي والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصرع مستشفي الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية غرقا جثة ترعة السويس ترعة الإسماعيلية

أخبار تهمك

رد رسمي من الزمالك على التعامل مع "كهربا" في السوبر

منذ أقل من ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 13 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. منافس الزمالك يفقد نجمي الفريق قبل موقعة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 12 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 12 ساعة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 12 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 13 ساعة

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط عامل وسيدة أثناء ترويجهما المخدرات في الإسماعيلية

ضبط عامل وربة منزل أثناء ترويجهما المخدرات في الإسماعيلية

ضبط هاربين من 28 سنة سجن في الإسماعيلية

أمن الإسماعيلية يعيد أتوبيس وزارة الري المسروق.. ويضبط الجناة

مصرع مزارع غرقًا في الإسماعيلية

تفاصيل مصرع سائق ونجله غرقاً في ترعة الإسماعيلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status