ليفربول ضد اتلتيكو مدريد 1/0 في دوري ابطال اوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





ليفربول ضد اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا





ليفربول ضد اتلتيكو مدريد، حقق فريق اتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا مثيرًا على مضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثنين، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخي بلانكوس، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2019.





اهداف مباراة ليفربول ضد اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا وسجل اتلتيكو مدريد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 4 بداية اللقاء عن طريق لاعب الوسط ساؤول نيجويز بعد ركنية نفذها كوكي لترتطم بقدم فابينيو وتذهب لساؤول ليضعها في الشباك الخالية، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 للروخي بلانكوس.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز أو العودة للمباراة، حيث خسر بنتيجة 1/0 في ذهاب المباراة التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد.

تشكيل مباراة ليفربول ضد اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا:-





وبدأ اتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: يان أوبلاك.





خط الدفاع: شيمي فرساليخو - ستيفان سافيتش - فيليب مونتيرو - رينان لودي.





خط الوسط: ساؤول نيجويز - توماس بارتي - توماس ليمار - كوكي.





خط الهجوم: أنخيل كوريا - ألفارو موراتا.





وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:-



