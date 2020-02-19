تعرف على دخل جورجينيا من "إنستجرام" ورونالدو

تصدرت جورجينيا "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما كشفت تقارير إيطالية، عن المبلغ الكبير الذي تتقاضاه شهريًا من صديقها رونالدو.





جورجينيا ورونالدو





وتعيش الفاتنة جورجينيا مع النجم البرتغالي رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وفريق ريال مدريد السابق، في منزله، ولا تخلو مناسبة من وجودها برفقة حبيبها.





جورجينيا الفاتنة





وخطفت جورجينيا الأضواء مؤخرًا ولاسيما في الاحتفال بحبيبها رونالدو، حيث أهدته سيارة فارهة، واحتفلت به، في أجواء أسرية، وبعدها بساعات حضر رونالدو حفلًا كبرًا أشعلته جورجينيا بجمالها الساحر وأناقتها.





رونالدو يعطي جورجينيا مبلغ شهري كبير





وقالت صحيفة إيطالية إن جورجينيا "رفيقة" رونالدو تتقاضى مبلغ 96 ألف يورو شهريًا من اللاعب ولاسيمًا أنها تعيش معه وأنجبت منه طفلة عمرها عامين.





صداقة جورجينيا ورنالدو





وتشارك جورجينيا رونالدو منذ سنوات في كل شيء، في ابنتهما ألانا مارتينا، كما أنها تهتم بأطفال "الدون" الثلاثة.





دخل جورجينيا





ويبلغ دخل جورجينيا الشهري الذي تتقاضاه، نظير نشر صورها ، على "إنستجرام، 8 آلاف يورو على الصورة الواحدة، حيث أنها يتابعها الكثيرون ورقم كبير بلغ 16.5 مليون متابع، وهو ما يعطي أهمية لحسابها الرسمي من قبل الشركات المعلنة.











