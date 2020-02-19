Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على دخل جورجينيا من "إنستجرام" ورونالدو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:36 ص
Advertisements
جورجينيا
جورجينيا
Advertisements
تصدرت جورجينيا "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما كشفت تقارير إيطالية، عن المبلغ الكبير الذي تتقاضاه شهريًا من صديقها رونالدو.

جورجينيا ورونالدو

وتعيش الفاتنة جورجينيا مع النجم البرتغالي رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وفريق ريال مدريد السابق، في منزله، ولا تخلو مناسبة من وجودها برفقة حبيبها.

جورجينيا الفاتنة

وخطفت جورجينيا الأضواء مؤخرًا ولاسيما في الاحتفال بحبيبها رونالدو، حيث أهدته سيارة فارهة، واحتفلت به، في أجواء أسرية، وبعدها بساعات حضر رونالدو حفلًا كبرًا أشعلته جورجينيا بجمالها الساحر وأناقتها.

رونالدو يعطي جورجينيا مبلغ شهري كبير

وقالت صحيفة إيطالية إن جورجينيا "رفيقة" رونالدو تتقاضى مبلغ 96 ألف يورو شهريًا من اللاعب ولاسيمًا أنها تعيش معه وأنجبت منه طفلة عمرها عامين.

صداقة جورجينيا ورنالدو

وتشارك جورجينيا رونالدو منذ سنوات في كل شيء، في ابنتهما ألانا مارتينا، كما أنها تهتم بأطفال "الدون" الثلاثة.

دخل جورجينيا

ويبلغ دخل جورجينيا الشهري الذي تتقاضاه، نظير نشر صورها ، على "إنستجرام، 8 آلاف يورو على الصورة الواحدة، حيث أنها يتابعها الكثيرون ورقم كبير بلغ 16.5 مليون متابع، وهو ما يعطي أهمية لحسابها الرسمي من قبل الشركات المعلنة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

رونالدو وجورجينيا رونالدو جورجينيا رودرييجز جورجينيا

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. منافس الزمالك يفقد نجمي الفريق قبل موقعة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 12 ساعة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 11 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 12 ساعة

رد رسمي من الزمالك على التعامل مع "كهربا" في السوبر

منذ أقل من ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 11 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 13 ساعة

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هيجواين ضحية رونالدو في اليوفي

أسينسيو يعرب عن فخره للعب بجانب كريستيانو رونالدو

مدرب يوفنتوس: التعاقد مع كريستيانو رونالدو شيء غير طبيعي

معدل رهيب في بيع قميص رونالدو بإيطاليا

مانويل جوزيه : لا مجال للمقارنة بين ميسي ورونالدو

رونالدو يحدد شرطا للانتقال إلى باريس سان جيرمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status