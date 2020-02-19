مدرب منتخب مصر السابق يضع الاتحاد الإفريقي في حيرة قبل موقعة الأهلي وصن دوانز

تسأل محمود فايز المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، عن كيفية خوض فريق صن داونز الجنوب إفريقي لمرانه الأخير على ستاد القاهرة الدولي في نفس توقيت مباراة الزمالك والترجي التونسي.



وغرد فايز عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اذا تقرر مباراة الزمالك والترجي يوم٢٨ والاهلي وصان داونز يوم٢٩ (في ستاد القاهره)".



‏وأضاف :"فمن قوانين البطولات القاريه ان يتمرن الفريق الضيف (ليلة المباراه) في نفس ملعب وميعاد المباراه (ستادالقاهره)".



وتابع :"‏فكيف يتمرن صان داونز يوم ٢٨ في الاستاد بينما تقام مباراة الزمالك والترجي في نفس اليوم؟".