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واشنطن تستعد لصفقة تجارية كبيرة مع الهند

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:26 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والهند تعملان على التوصل إلى اتفاق تجاري كبير، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتم الانتهاء منه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

بينما يتجه ترامب إلى الهند في أول رحلة رسمية له يوم الاثنين، يحاول المفاوضون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق محدود يمنح الولايات المتحدة إمكانية أكبر للوصول إلى أسواق الألبان والدواجن في الهند وتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الأخرى.

ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بعد، وتم إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر، مما يؤكد الصعوبات التي يواجهها الجانبان في تضييق الخلافات قبل زيارة ترامب.

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء خارج "إير فورس وان" في قاعدة مشتركة أندروز في ماريلاند "يمكننا عقد صفقة تجارية مع الهند، لكنني أنقذ الصفقة الكبيرة في وقت لاحق".

وأضاف في نسخة من التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض "نحن نقوم بصفقة تجارية كبيرة مع الهند. سنقوم بها.. لا أعرف ما إذا كان سيتم ذلك قبل الانتخابات، لكن سيكون لدينا صفقة كبيرة جدًا مع الهند".

تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث سجلت تجارة السلع والخدمات مستوى قياسيًا بلغ 142.6 مليار دولار في عام 2018.

في العام الماضي، كان لدى الولايات المتحدة عجز في تجارة السلع بقيمة 23.2 مليار دولار في عام 2019 مع الهند، وهي الشريك التجاري التاسع الأكبر في مجال السلع.

منذ تولي ترامب منصبه في عام 2017، برزت الاختلافات التجارية طويلة الأمد بين أكبر الديمقراطيات في العالم، وتحارب الاثنان حول كل شيء من الرسوم الجمركية على السلع الزراعية إلى دراجات هارلي ديفيدسون النارية والحد الأقصى للأسعار على الأجهزة الطبية والقواعد الجديدة في الهند لتخزين البيانات المحلية.

يقوم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي حاول بناء علاقة شخصية مع ترامب، بسحب كل المحطات لزيارته، وعرض استضافته الأسبوع المقبل في ولاية غوجارات مودي الغربية في ملعب للكريكيت.

وقال ترامب "نحن لا نعامل معاملة جيدة من قبل الهند، لكنني أحب رئيس الوزراء مودي كثيرًا.. لقد أخبرني أنه سيكون لدينا 7 ملايين شخص بين المطار والحدث"، في إشارة إلى حملة ترويجية قبل تجمع "هالو ترامب" في أحمد آباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات حيث سيبدأ الرحلة.


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واشنطن ترامب الهند

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