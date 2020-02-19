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السفاح هالاند.. 3 أرقام مجنونة في ليلة فوز دورتموند على باريس سان جيرمان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:14 ص
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بوابة الفجر
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يواصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني تدوين الأرقام القياسية وذلك خلال مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


ونجح دورتموند في الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ووفقاً لشبكة أوبتا للاحصائيات، فإن هالاند أصبح أول لاعب في تاريخ دورتموند يسجل في أول مرة "البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري الأبطال".


واشارت الشبكة إلى أن هالاند بات ثاني لاعب تحت 20 عامًا يسجل مع فريقين مختلفين على مدار تاريخ دوري الأبطال بعدما سجل بقميص فريقه السابق سالزبورج ثم فريقه الحالي دورتموند


ورفع هالاند رصيده في مسابقة دوري أبطال أوروبا للهدف العاشر ليتفوق على فريق برشلونة بالكامل والذي سجل في المسابقة 9 أهداف فقط.

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