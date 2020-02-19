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محمد رمضان يغلق شوارع روض الفرج برقصة مع الجماهير

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:14 ص
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محمد رمضاان
محمد رمضاان
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تواجد الفنان محمد رمضان الملقب بـ "ألأسطورة"، روض الفرج، بشبرا الخيمة، وفور مشاهدة الجمهور له، التفوا حوله، ما تسبب في زحام بالشارع الذي نوواجد فيه.

محمد رمضان في روض الفرج

نزل محمد رمضان من سيارته الفارهة ليحيي الجماهير التي تعشقه، وسرعان ما صعد فوق سيارته، وظل يرقص برفقة معجبيه.

محمد رمضان يُزحم شبرا

تسبب محمد رمضان في إيقاف حركة المرور بشارع شبرا، والمعروف عنه الازدحام الدائم، بعدما غنى أحد أغانيه وظل يرقص فوق سيارته.

رد محمد رمضان

ويرى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن فعل محمد رمضان هو بمثابة رد قوي على دعوات مقاطعة النجم رمضان، بعد أزمته الأخيرة مع أشرف أبو اليسر الطيار.

تفاعل محمد رمضان 

واعتاد محمد رمضان على التفاعل مع جمهوره في كل مكان يتواجد به، ويقوم بالنزول من السيارة والتقاط "السيلفي"، وبث الفيديو هات الحية، متباهيًا بشعبيته الكبيرة.

آخر أعمال محمد رمضان

ويشارك محمد رمضان النجمة اللبنانية نور، في أحدث أعماله الدرامية، والمنتظر عرضها في سباق رمضان 2020، تحت عنوان "البرنس"، ومع كوكبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم النجم أحمد زاهر، والجميلة روجينا.

أزمة محمد رمضان 

وتعرض محمد رمضان لأزمة كبيرة مع أحد الطيارين والذي يدعى أشرف أبو اليسر، بعد عرض صورًا وفيديو له وهو يقود الطيارة وبجواره أبو اليسر، وقام "الأسطورة" بنشرها، ما تسبب في منع الطيار عن التحليق مدى الحياة، ما أغضب أبو اليسر، ليخرج بفيديوهات يدين فيها محمد رمضان.

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