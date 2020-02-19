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شاهد مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 كاملة بجودة عالية HD على قناة CBC Drama والقناة العارضة للمسلسل وتردد القناة NOW

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:12 ص
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مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34
مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34
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شاهد مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 كاملة بجودة عالية HD على قناة CBC Drama والقناة العارضة للمسلسل وتردد القناة NOW

مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34، حظى مسلسل الاخ الكبير على إعجاب العديد من المتابعين في مصر والوطن العربي، ويتم بث مسلسل الاخ الكبير للفنان محمد رجب الذي اكتمل تصويره لآخر مشاهد الحلقة 34، ويمكن الآن للمتابعين مشاهدة مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 كاملة على قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) بجودة عالية HD اتش دي.

ويعد مسلسل الاخ الكبير ومن المسلسلات التي حصلت على أعلى نسب مشاهدة في مصر،كما أنه تصدر قائمة ترند جوجل الأكثر بحثًا، خصوصًا بعد تشابك الأحداث والوصول لمزيد من الإثارة والتشويق التي ترافق أحداث المسلسل.

مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34
ويمكنكم الآن متابعة مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 على قناة سي بي سي دراما، وتدور أحداث المسلسل في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير "حربي" مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء كانت هذه التحديات على الصعيد الأسري أو العملي، وقد انتهت مشاكل حربي بمقتل شقيقته التي كان يرتبط بها كثيرًا.

وتنقلب حياته رأسًا على عقب ويدخل في صراعات كبيرة مع عدة أشخاص ويحاول الوصول إلى الجاني، بالتحديد بعدما تم اتهامه بقضية قتلها، والذي جعله يدخل السجن، بينما اتهم أيضًا بقضية قتل "فريدة" وهي بنت رجل أعمال مشهور.

القناة العارضة لأحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34
وسيتم عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34، الذي حاز على حب عدد كبير من المشاهدين، خاصةً أن بها كم كبير من الإثارة والتشويق، مع كل حلقة يعرض فيها، على قناة CBC Drama/سي بي سي دراما الفضائية.

موعد عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34
سيتم عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 في تمام الساعة 8 مساًء الوقت الأصلي، وإعادتها ستكون خلال 3 فترات وهي:- 

- الفترة الأولى: الساعة 11 مساًء.

الفترة الثانية: الساعة 11 صباحًا.

الفترة الثالثة (العرض الأخير): الساعة 2 مساًء.

تردد قناة (CBC Drama) العارضة لأحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34
نستعرض لكم متابعينا تردد قناة (CBC Drama) الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34:-

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11919.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

شاهد مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 كاملة بجودة عالية HD على قناة CBC Drama والقناة العارضة للمسلسل وتردد القناة NOW

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