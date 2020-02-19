فريق Jonas Brothers يحيي حفلا ناجح ببرشلونة



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات من حفل الفريق الغنائي المكون من ثلاث أشقاء، "نيك" و"جو" و"كيفن" جوناس، بالمدينة الكتالونية بحضور ما يزيد عن 20 ألف من جمهورهم.



ومن المقرر أن يحي الفريق عدة حفلات بدمن أوروبا ضمن جولتهم الفنية الغنائية التي تحمل عنوان Happiness Begins.



وستكون حفلاتهم المقبلة، في مدينة "بيرولس" الفرنسية، ومن بعدها يتوجهون لإحياء عدد من الحفلات بمدينة أمستردام الهولندية.



أقام فريق الأشقاء جوناس، حفلا ناجحا بمدينة برشلونة ضمن جولتهم الغنائية بعدد من المدن الأوروبية، شملت زيارتهم لمدن ميلانو ولندن.