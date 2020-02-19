اختيار مخرج Sultan لإخراج نسخة حديثة من الفيلم الكلاسيكي Mr India



وحسبما ذكر موقع إنديا توداي، فإن شركة الإنتاج، اختارت المخرج الهندي الشاب "علي عباس زافار"، لإخراج النسخة الحديثة من الفيلم.



وقال الموقع أن شركة ZEE ستقدم النسخة الحديثة من الفيلم في ثلاثة أجزاء، وستعلن عن أبطاله في وقت لاحق.



وكان للمخرج "علي عباس زافار"، العديد من الأعمال السينمائية المميزة، إذ سبق له إخراج فيلم Sultan للنجم الكبير سلمان خان، وفيلم Bharat من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف.



قررت شركة ZEE الهندية للإنتاج السينمائي طرح نسخة سينمائية حديثة من فيلم Mr India الكلاسيكي الذي كان قد طرح في عام 1987.