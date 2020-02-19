"تابسي بانو" تجسد بطولة النسخة الهندية من الفيلم الألماني Run Lola Run



وحسبما ذكرت موقع "إنديا توداي"، فإن تابسي أعلنت في منشور لها على موقع تويتر، أنها ستجسد دور البطولة في فيلم مقتبس من الفيلم الألمانية Run Lola Run الذي كان قد طرح في السينمات في عام 1998.



وستطرح النسخة الهندية من فيلم Run Lola Run، بعنوان Looop Lapeta، وسيكون من إنتاج الفرع الهندي لشركة الإنتاج الكبرى "سوني بكتشرز".



ووفقا لمنشور تابسي بانو، فإن الفيلم ستدور أحداثه في إطار كوميدي بنسخته الهندية، وسيشارك في بطولته طاهر راج باهسين.



أعلنت النجمة الهندية الشابة تابسي بانو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر عن تفاصيل مشروعها السينمائي الجديد، الذي سيكون مقتبسا من فيلم ألماني.