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صحة الدقهلية: بدء مبادرة الرئيس لصحة المرأة ٢٠ فبراير

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، أن حملات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بصحة المرأة ستبدأ من الخميس المقبل ٢٠ فبراير، عقب الإنتهاء من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي حققت فيها الدقهلية نسبة ١٠١٪؜ من المستهدف حتى يومها الثالث، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تزيد تلك النسبه اليوم الأربعاء لمعدلات أكبر من المستهدف.

وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مبادرة الرئيس السيسي لصحة المرأة ستقوم بالكشف على كل السيدات من فوق سن الـ١٨ سنة، بالكشف المبكر عن أورام الثدي وهو ما يرفع نسب الشفاء حال وجودة لا قدر الله بشكل كبير للغاية .

وأضاف أن المبادرة لن تقوم بالكشف عن أورام الثدي فقط، بل ستقوم بعمل بالكشف على أمراض ارتفاع الضغط والسكر والسمنة، لافتًا إلى أن الكشف سيكون بكافة الوحدات الصحية عن طريق فرق طبية مدربة، كل فريق مكون من أربع سيدات: "طبيبة، وممرضة، ومدخلة للبيانات، ومثقِفة سكانية". 

وأكد على أن حالات الاشتباه سيتم تحويلها لمستشفى المنصورة الدولي، الذي يعد أكبر مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية، أو مستشفى المنصورة الجامعي، أو مستشفى أورام ميت غمر، لتلقي العلاج واتخاذ للازم للحالة فورًا.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة الرئيس صحة المرأة صحة الدقهلية الفجر الدقهلية

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