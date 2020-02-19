إليزابيث موس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Invisible Man بباريس



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي احتضنته قاعة Gaumont Champs-Élysées بباريس.



وظهرت إليزابيث في العرض الخاص للفيلم بإطلالة سوداء أنيقة، كانت من تصميمات ماركة ازياء "ديور الشهيرة، وقاد شاركها في الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم كاتبه ومخرجه Leigh Whannell.



وكان من ضمن الحاضرين للعرض الخاص أيضا، منتج الفيلم البالغ من العمر 50 عام، جاسون بلوم، وقد التقط الثلاثي لقطات تذكارية قبل بداية العرض.



احتفلت النجمة إليزابيث موس بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Invisible Man، بالعاصمة الفرنسية باريس في حضور إعلامي وجماهيري كبير.