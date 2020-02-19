هاجر الشرنوبي تنضم لمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز





وأعلنت هاجر عن انضمامها للمسلسل بنشرها صورة مع أحمد عز عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "هجمة مرتدة رمضان٢٠٢٠ تأليف الدكتور باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، إنتاج سينرچي".



ويعد المسلسل أول تعاون درامي بين الفنانة هند صبري وأحمد عز، وكان آخر لقاء جمعهما كان فيلم "الممر"، والذي كان يشاركهما في بطولة أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد جمعة، محمود حافظ.



والجدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي يُعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "بت القبايل"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 45 حلقة،وهو بطولة حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد المغني، منه فضالي، عمرو عبد الجليل، بهاء ثروت، مدحت تيخا، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.



أبطال فيلم "راس السنة"

وأيضا يعرض لها حاليًا في صالات السينما فيلم راس السنة، وهو من تأليف وانتاج محمد حفظي، اخراج محمد صقر مدير التصوير فيكتور كردي، إياد نصار، بسمة، إنچي المقدم، شيرين رضا، احمد مالك، هدي المفتي، علي قاسم.









انضمت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي، لأسرة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز والفنانة هند صبري، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.