تعرف على عدد مشاهدات أغنية لطيفة الجديدة "أقوي واحدة" (فيديو)





طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنيتها الجديدة "أقوي واحدة" عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ونالت الأغنية على كم كبير من الإعجابات والتعليقات من جمهورها وكان من أبرز التعليقات:" ديفا الغناء العربي".





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 588,831 مشاهدة منذ طرحها في 11 فبراير الجاري.





ومؤخرًا نشرت الفنانة التونسية لطيفة بوستر ترويجي لألبومها الجديد "عربية أنا" حيث ظهرت لطيفة في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وتحته بدي أسود مكشوف الصدر، ومرڤت أحمر، وطاقية أحمر، وتحمل كرة ذهبية، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط.





يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية "مكتوبلي" وأغنية "أمي".











