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قبل مواجهة فالنسيا في اليوروباليج .. جاسبريني يحزر لاعبيه : كرة القدم الإسبانية ليست ريال مدريد أو برشلونة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:48 ص
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بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا
بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا
ريهام عبد المحسن
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صرح جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا قبل المباراة مع فالنسيا التي ستجمعهما اليوم في مباراة الذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا بأن كرة القدم الإسبانية ليست ريال مدريد أو برشلونة فقط.

وقال جاسبريني في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"هذا بالفعل نجاح كبير، لم نلعب بعد مع هذا الكم الكبير من المشجعين على أرضنا لذلك هذا أمر رائع، أخيرًا يمكننا أن نلعب هذه المباراة التي كنا ننتظرها لفترة طويلة".

وأضاف: " التأهل سيكون على مدار 180 دقيقة واليوم ستكون الجولة الأولى، نأمل في الحصول على أفضل نتيجة ممكنة".

وعلق جاسبريني على المرة الأولى في تاريخهم التي يواجهون فيها ناديًا إسبانيًا قائلا: "كرة القدم الإسبانية ليست فقط ريال مدريد وبرشلونة ولكن أيضًا تتعلق بنتائج الفرق الأخرى والمنتخب الإسباني، إنها مباراة عالية المستوى ونحن نمثل اثنين من أفضل الدوريات في أوروبا".

وتابع: "نحن ندرك أن فالنسيا يغيب عنه لاعبون كبار لكن هذا لا يعني شيئًا، في هذه الألعاب دائمًا ما يقدمون مستوى مميزًا، لقد درسنا فالنسيا، تماماً كما درسونا ونأمل أن نحصل على نتيجة إيجابية قبل مواجهة العودة على ملعبهم في إسبانيا".

واختتم جاسبريني تصريحاته قائلاً:"فالنسيا فريق لديه الكثير من الجودة وعلينا احترامهم وفازوا مؤخرًا على آياكس وتشيلسي وتصدروا مجموعتهم، لديهم الكثير من الجودة وبعض نقاط الضعف".

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فالنسيا وأتلانتا بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا الدوري الأوربي أتالانتا وفالنسيا

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