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7 مباريات بلا توقف للمغربي عبدالرزاق حمدالله

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:33 ص
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عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله
أمل الحلفاوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا هامًا على نظيره العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا في ثنائية النصر أمام العين، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وبهذا فقد وصل حمدالله إلى المباراة السابعة على التوالي التي لم يتوقف فيها عن التسجيل بواقع 9 أهداف، منذ السابع عشر من شهر يناير الماضي.

هدف حمدالله أمس اقتنص للفريق الثلاث نقاط في الدقيقة 80، بعد أن كان النصر متعادلًا بهدف، ليرتفع رصيد العالمي إلى 4 نقاط، ليتواجد في المركز الثاني في مجموعته.

جدير بالذكر أن حمدالله وصل إلى الهدف رقم 73 مع نادي النصر حتى الآن في 57 لقاء في المسابقات المختلفة.

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