غلطة الشاطر بألف.. خالد عيسى يضع العين في مأزق (فيديو)

سقط فريق العين الإماراتي أمام النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

تقدم فريق العين بالهدف الأول في المباراة، ثم استطاع لاعبو النصر من تعديل النتيجة، ووصل اللقاء إلى الدقيقة 80 بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ظل دفاع العين صامدًا، حتى خرج خالد عيسى حارس مرمى الفريق من مرماه، ليستغل المغربي حمدالله الذي لا تفوته فائتة، هذا الخطأ ليسجل هدف التقدم ويمنح الفوز للنصر.

هذه الخسارة أضاعت على فريق العين نقطة كانت ستحسن وضع الفريق قليلًا، نظرًا لأنه خسر أولى المباريات برباعية نظيفة أمام سباهان.

وبهذا فقد تلقى العين الهزيمة السادسة له على التوالي في دوري أبطال آسيا كأطول سلسة هزائم لنادي إماراتي على أرضه، ودخل مرماه 15 هدف وسجل 4 أهداف فقط.

وكان خالد عيسى قد تقدم بالاعتذار بسبب هذا الخطأ، وكتب عبر تويتر، "السلام عليكم.. قدر الله وما شاء فعل .. لعبة كره القدم عباره عن اخطاء.. ودائماً الإعتذار من شيم الرجال ، رسالتي لجمهور الامارات والعين الوفي أعتذر عن الخطأ الي صدر مني وأتمنى تقبل الإعتذار".

جدير بالذكر أن العين لم يحقق الفوز في آخر 10 مباريات له في دوري أبطال آسيا، حيث كان آخر انتصار له في السادس عشر من شهر أبريل 2018 أمام الريان برباعية مقابل هدف