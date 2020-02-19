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"هبقى سعيد لو اشتغلت معاها".. شريف منير يكشف مفاجأة لمنى فاروق بعد تهديدها بالانتحار

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:48 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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عبر الفنان شريف منير، عن تعاطفه الشديد مع الفنانة منى فاروق، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بعد تهديدها بالانتحار.

وأكد عبر حسابه: "منى فاروق فنانة شاطرة وأكون سعيد لو إشتغلت معاها"، في إشارة منه إلى امكانية اشتراكهما في عمل فني.

وتفاعل مع منشور منير عدد الفنانين أبرزهم ريهام سعيد، التي أبدت حماستها مع الخبر، كما علق أحمد جمال" تسلم يا محترم" كما علقت الفنان أسماء أبو اليزيد بإيموشنات قلوب والفنانة نجلاء بدر أضافت تعليق قائلة: "ربنا يجازيك خير".  

علي الجانب الآخر جاءت تعليقات الجمهور فيها شئ من التعاطف مع" فاروق" من ناحية وتعليقات فيها تقدير وحب واحترام لكلام الفنان شريف منير من ناحية آخرى.

وعلق الجمهور قائلًا: "عاشت إيدك وإن الله غفور رحيم"، "ساعدوها ياجماعة"، "اتقو الله إحنا بشر خطائين"، "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

يشار إلى أن "الفنانة منى فاروق، ظهرت في فيديو بث مباشر أمس الإثنين عبر حسابها على إنستجرام، اعتذرت من خلاله للشعب المصرى حيث عبرت فيه عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة، وتمنت في الرسالة التي بثتها الموت بسبب المعاملة السيئة من الشارع لها.


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