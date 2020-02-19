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المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.. تجسيد للتعاون المصري الياباني (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:37 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كرستينا عياد
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تقوم وزارة النقل بتنفيذ شبكة ضخمة من الربط السككي الكهربائي، أو ما يعرف بخطوط مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، ومنها استكمال تنفيذ أعمال الخط الثالث، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

 

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كتجسيد للتعاون بين مصر واليابان، وعمق العلاقات الثنائية خاصة فى مجال النقل، حيث قامت وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بإعداد الدراسات والتصميمات ومستندات الطرح الخاصة بهذه المرحلة:

- يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 19 كيلومترًا.

- تشتمل على 17 محطة. 

- يربط الخط الرابع للمترو محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة، ومدينة السادس من أكتوبر.

- تمتد المرحلة الأولى من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

- يتم في محطة الجيزة تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو.

- يتقاطع في محطة الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة مع الخط الأول للمترو، وصولاً الى محطة عمرو بن العاص.

- تم توقيع اتفاقية قرض مقيد ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار مع الوكالة اليابانية (الجايكا) للمساهمة في تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

- تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى 70 مليار جنيه.

- تبلغ قيمة الأعمال الكهروميكانيكية حوالى 12.5 مليار جنيه.

- تم التعاقد مع شركة ألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.

- تم تقسيم الأعمال المدنية والتى سيتم تنفيذها بتحالفات مصرية يابانية إلى جزئين.

- الجزء الشرقى بطول 5.1 كيلومتر وستتولى تنفيذه شركة يابانية بالمشاركة مع شركة مصرية أعمال التنفيذ.

- الجزء الغربى بطول 13.7 كم وسيتولي تنفيذة 4 شركات مصرية وطنية.

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