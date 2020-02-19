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محمد السهلاوي يعود للتهديف في آسيا بعد غياب 9 سنوات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:58 ص
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محمد السهلاوي لاعب التعاون
محمد السهلاوي لاعب التعاون
أمل الحلفاوي
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ظهر محمد السهلاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، بشكل لافت خلال مباراة فريقه أمام الدحيل القطري.

السهلاوي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه بثنائية نظيفة، إذ سجل الهدف الأول وصنع الثاني الذي سجله عبدالمجيد السواط.

هدف محمد السهلاوي أمس الثلاثاء هو الثاني له في دوري أبطال آسيا، إذ سجل أولى أهدافه في مرمى باختاكور، بقميص النصر والذي يعود لمدة تقارب الـ9 سنوات.

وقد أحرز هدفه الأول عندما فاز فريقه السابق النصر برباعية نظيفة، في الرابع من شهر مايو عام 2011.

جدير بالذكر أن محمد السهلاوي عاش 10 سنوات بين جدران نادي النصر السعودي شارك معه في 3 نسخ من البطولة، أعوام 2011، و2015 و2016.

في عام 2011، شارك في 6 مباريات وسجل هدف، بينما في 2015 لعب 4 لقاءات وصنع هدف وحيد، فيما شارك في عام 2016 في 4 مواجهات وصنع هدف.

وانتقل من النصر إلى نادي الشباب السعودي في انتقالات الصيف الماضية، ولكنه لم يستمر طويلًا وطلب الخروج لخوض تجربة أخرى للحصول على فرصة للمشاركة.

لينتقل إلى التعاون السعودي في انتقالات الشتاء الماضية، وشارك في لقائين حتى الآن ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، استطاع خلالهما أن يسجل هدف ويصنع الآخر.

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