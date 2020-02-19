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هل سيتمكن بوروسيا دورتموند من الحفاظ على هالاند لموسم أخر في الفريق؟

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:53 ص
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هالاند
هالاند
حسام مجدي
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جح نادي بوروسيا دورتموند الألماني في ضم صفقة من الصفقات التي تستحق أن يطلق عليها "صفقة الموسم" هو النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق.

وقد أعلن نادي بوروسيا دورتموند التعاقد مع هالاند بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي سالزبورج النمساوي بعد صراع كبير بين كبار قارة أوروبا على خطف اللاعب.

تألق لافت من هالاند مع بوروسيا

وكالعادة خطف هالاند الأنظار نحوه ولكن هذه المرة بشكل أكبر بكثير بعد تألقه الواضح مع نادي بوروسيا دورتموند منذ انضمامه للفريق.

ومنذ انضمامه لنادي بوروسيا دورتموند في الشتاء سجل هالاند في كل المباريات التي شارك فيها مع فريقه الجديد بإستثناء مباراة وحيده في بطولة الدوري الألماني.

الأطماع تزداد على هالاند وخطر الرحيل يهدد بوروسيا

وبتألقه هذا مع نادي بوروسيا دورتموند ازدادت أطماع كبار قارة أوروبا لخطف هالاند من ناديه الألماني وضمه بأي ثمن كان.

وكشفت التقارير الصحفية العالمية أن أغلب أندية أوروبا تخطط لخطف هالاند من نادي بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم الجاري وذلك عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن أبرز الأندية المهتمة بضم هالاند في سوق الانتقالات الصيفية القادمة هي نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة.

ولكن هل سينجح نادي بوورسيا دورتموند في الحفاظ على هالاند في صفوف الفريق الموسم القادم وإبعاد الأطماع الأوروبية عنه أم سينتصر كبار القارة بأموالهم على أحلام بوروسيا.

مشاركات هالاند مع نادي بوروسيا دورتموند حتى الآن

وقد شارك إيرلينج براوت هالاند في 7 مباريات حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى النادي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف ولم يصنع أي أهداف.

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