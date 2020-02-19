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تفاصيل جديدة في واقعة عرض كليب راقصة بمدرسة ثانوي بالمنوفية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:50 ص
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جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
مروة عبدالعزيز
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قال معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، إنه تم فصل 22 طالبًا وعزل مدير المدرسة و5 معلمين آخرين في واقعة تشغيل فيديو" الراقصة" على الشاشة الذكية بالفصل.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إن الواقعة حدثت مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات، منذ 48 ساعة خلال وقت "الفسحة"، لافتًا إلى أن مشرف الدور أوقف الفيديو في وقتها.

وأشار حجازي إلى أن الإدارة التعليمية علمت في نفس اليوم، ووقعت أقصى عقوبة على الطلاب، وهي الفصل 15 يومًا، مؤكدا أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق العاجل، والنيابة زارت المدرسة والتحقيق في واقعة سيصدر صباح الغد.
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الكلمات المفتاحية

مدرسة ثانوي بالمنوفية فيديو راقصة المنوفية

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