"الديهي" يرد على مزاعم أردوغان الواهية حول حدود تركيا



وعلق على الفيديو الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten"، قائلًا: "هذا الفيديو من أخطر المشاهد التي تعكس حدود أطماع أردوغان"، مناشدا الدولة المصرية بإيقاف الرحلات الجوية مع تركيا، وقطع جميع العلاقات معها



وتابع الديهي: "يصدرون الخراب والكراهية، وأخذوا أقذر من يملكون لغة الكلام من المرتزقة المصريين؛ ليوظفونهم للهجوم على مصر من أراضيهم".



زعم الرئيس التركي رجب أردوغان، أن حدود تركيا تفوق الحدود الموجودة حاليا، لافتًا إلى أنها تمتد إلى مصراته الليبية وحلب السورية وجزر القرم.