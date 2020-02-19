اشتهر برقصتة مع الأميرة ديانا وعمل طيارا وممثلا.. من هو "جون ترافولتا" في عيد ميلاده الـ 66





جون ترافولتا،

هو أحد

- عن حياتة



- عن رقصتة مع الأميرة ديانا



- أهم أعماله



- دخوله هوليوود



في Urban Cowboy عام 1980 وبعد هذه النجاحات أصبح نجما لامعًا في هوليوود ويحصد النجاح تلو الآخر في أفلامه.









أهم وأشهر نجوم هوليوود، حيث تميز كممثل وراقص كان يحصد دائمًا الإشادات في عمل يقدمة على مستوى النقاد والجمهور وفي السطور القادمة يسلط الفجر الفني الضوء على مسيرة الفنان الشهير.ولد جون جوزيف ترافولتا في ( 18 فبراير 1954) في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ممثل أمريكي ومغني وراقص وطيار ، بدأت شهرته في أواخر السبعينات، رُشح لنيل الأوسكار عن دوره في فيلم "حمى ليلة السبت"، وهو من معتنقي السينتولوجيا، قام ببطولة عدة أفلام مثل حمى ليلة السبت والوجه المخلوع والخيال المثير والخنازير البرية.كان ترافولتا في علاقة مع الممثلة ديانا هيلاند، الذي التقى بها أثناء تصويره فيلم الصبي في فقاعة البلاستيك؛ لكن توفيت هيلاند بسبب سرطان الثدي في عام 1977. تزوج ترافولتا الممثلة كيلي بريستون في عام 1991، واشترى منزلًا في أيسلسبورو،و أنجبا طفل وسموه جيت ولد في 13 أبريل 1992 ولكنه توفى في 2 يناير 2009 (وهو عمره 17 سنة). أنجبا بنت اسمها إيلا بليو في عام 2000 وأنجبا طفل ثالث اسمه بنيامين في عام 2010 في ولاية فلوريداكانت الصور التي تم تداولها وظهر بها جون ترافولتا وهو يرقص مع الأميرة ديانا من حفل عشاء ضخم أقيم في البيت الأبيض وذلك في 9 نوفمبر 1985 وفي ذلك الحين شبة الكثيرون الأميرة ديانا بـ"سندريلا"، واستمر الثنائي في الرقص معًا لمدة 15 دقيقة كاملة، واعتبر الكثيرون ترافولتا أنه يمتلك قدرًا كبيرًا من الشجاعة كونه طلب الرقص مع الأميرة ديانا، بينما أكد ترافولتا لمحطة التلفزيون الهولندية أنه لم يكن يتوقع أنه سيرقص يومًا مع الأميرة ديانا، وفي الحقيقة هي كانت ليلة من الصعب نسيانها.قام ترافولتا بالعديد من الأدوار السينيمائية المميزه منها:1975 مطر الشيطان فيلم قام بدور داني1976 كاري بدور بيللي نولان1976 ولد داخل فقاعه بلاستيك بدور تود لوبيتش1977 حمى ليلة السبت بدور توني مانيرو1978 غريس بدور داني زوكو1978 لحظة بلحظة بدور ستريب1981 الانفجار بدور جاك تيري1983 البقاء حيا بدور توني مانيرو1983 اثنان من نفس النوع بدور زاك ميلون1985 في أحسن الأحوال بدور ادم لورنس1989 انظر من يتكلم بدور جيمس ابرياكو1990 انظر من يتكلم أيضاً بدور جيمس ابرياكو1991 عيون ملاك (العطاء) بدور بوبي1993 انظر من يتكلم الآن بدور جيمس ابرياكو1994 خيال رخيص فيلم فينسينت فيغا1994 ساترداي نايت لايف برنامج تلفزيوني بنفسه1995 احضر شورتي بدور الفلفل الحار بالمر1996 أسهم مكسورة بدور ماجيك فيك ديك ديكينز1996 ظاهرة بدور جورج مالي1997 الوجه المخلوع بدرر شون آرتشر / كاستور تروي1997 مدينة مجنونة بدور سام بايلي1998 الخط الأحمر الرفيع بدور العميد كوينتارد1998 دعوى مدنية بدور المحامي جان شليتش مان1999 ابنة الجنرال بدور بول برينير2000 ساحة المعركة: الأرض بدور تيرل2001 اضطرابات منزلية بدور فرانك موريسون2001 سمكة السيف بدور غابرييل القص2002 أوستن باورز في غولدميمبر فيلم أوستنبوسي2003 بسيك بدور توم هاردي2004 سلم 49 فيلم الكابتن مايك كينيدي2004 أغنية عن الحب لبوبي لونج فيلم بوبي لونج2004 ذا بونيشر فيلم فرانك كاسل2005 كن بارد فيلم تشيلي بالمر2006 قلوب وحيدة فيلم إيلمر روبنسون2007 الخنازير البرية فيلم وودي يتيفانز2007 مثبتات الشعر فيلم إدنا2008 بولت فيلم (رسوم متحركة) صوت (فقط)2009 اختطاف قطار بلهام 123 فيلم رايدر2010 لعبة الآباء فيلم تشارلي2010 من باريس مع حبي فيلم تشارلي2012 الهمج فيلم دينيس2013 موسم القتل فيلم اميل كوفاك2014 المزور فيلم راي كارتر2015 أنشطة إجرامية فيلم إيدي2015 حياة على المحك فيلم بيو2016 في وادي العنف فيلم المارشال2016 أنا الغضب فيلم ستانلي هيل2017 جوتي فيلم جون جوني الأبلم ينجح جون في أي فيلم له بالشكل المطلوب واستمرت هذه الحالة إلى أن أطلت سنة 1977 عندما قدم فيلمه Saturday Night Fever بدور الفتى توني مانيرو الذي يحب الرقص وقد حقق هذا الفيلم أرباح تصل إلى 350 مليون دولار في أمريكا فقط، وفي تلك الفترة بعد نجاح الفيلم اشترك في مسلسل تفلزيوني كان يطلق عليه اسم Welcome Back, Kotter دخل في هذا المسلسل ولم يخرج على حاله، حيث خرج مشهورًا وله جمهور، واستمر المسلسل من عام 1975 حتى 1979، واستمر جون في النجاح و قام ببطولة فيلم غريس (Grease) عام 1978 الذي يتحدث عن حياة مراهق ومشاكل الدراسية التي يواجهها الشباب ، ومن ثم ظهر