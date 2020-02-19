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اشتهر برقصتة مع الأميرة ديانا وعمل طيارا وممثلا.. من هو "جون ترافولتا" في عيد ميلاده الـ 66
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:13 ص
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سيدة صادق
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جون ترافولتا، هو أحد أهم وأشهر نجوم هوليوود، حيث تميز كممثل وراقص كان يحصد دائمًا الإشادات في عمل يقدمة على مستوى النقاد والجمهور وفي السطور القادمة يسلط الفجر الفني الضوء على مسيرة الفنان الشهير.
ولد جون جوزيف ترافولتا في ( 18 فبراير 1954) في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ممثل أمريكي ومغني وراقص وطيار ، بدأت شهرته في أواخر السبعينات، رُشح لنيل الأوسكار عن دوره في فيلم "حمى ليلة السبت"، وهو من معتنقي السينتولوجيا، قام ببطولة عدة أفلام مثل حمى ليلة السبت والوجه المخلوع والخيال المثير والخنازير البرية.
- عن حياتة
كان ترافولتا في علاقة مع الممثلة ديانا هيلاند، الذي التقى بها أثناء تصويره فيلم الصبي في فقاعة البلاستيك؛ لكن توفيت هيلاند بسبب سرطان الثدي في عام 1977. تزوج ترافولتا الممثلة كيلي بريستون في عام 1991، واشترى منزلًا في أيسلسبورو،و أنجبا طفل وسموه جيت ولد في 13 أبريل 1992 ولكنه توفى في 2 يناير 2009 (وهو عمره 17 سنة). أنجبا بنت اسمها إيلا بليو في عام 2000 وأنجبا طفل ثالث اسمه بنيامين في عام 2010 في ولاية فلوريدا
- عن رقصتة مع الأميرة ديانا
كانت الصور التي تم تداولها وظهر بها جون ترافولتا وهو يرقص مع الأميرة ديانا من حفل عشاء ضخم أقيم في البيت الأبيض وذلك في 9 نوفمبر 1985 وفي ذلك الحين شبة الكثيرون الأميرة ديانا بـ"سندريلا"، واستمر الثنائي في الرقص معًا لمدة 15 دقيقة كاملة، واعتبر الكثيرون ترافولتا أنه يمتلك قدرًا كبيرًا من الشجاعة كونه طلب الرقص مع الأميرة ديانا، بينما أكد ترافولتا لمحطة التلفزيون الهولندية أنه لم يكن يتوقع أنه سيرقص يومًا مع الأميرة ديانا، وفي الحقيقة هي كانت ليلة من الصعب نسيانها.
- أهم أعماله
قام ترافولتا بالعديد من الأدوار السينيمائية المميزه منها:
1975 مطر الشيطان فيلم قام بدور داني
1976 كاري بدور بيللي نولان
1976 ولد داخل فقاعه بلاستيك بدور تود لوبيتش
1977 حمى ليلة السبت بدور توني مانيرو
1978 غريس بدور داني زوكو
1978 لحظة بلحظة بدور ستريب
1981 الانفجار بدور جاك تيري
1983 البقاء حيا بدور توني مانيرو
1983 اثنان من نفس النوع بدور زاك ميلون
1985 في أحسن الأحوال بدور ادم لورنس
1989 انظر من يتكلم بدور جيمس ابرياكو
1990 انظر من يتكلم أيضاً بدور جيمس ابرياكو
1991 عيون ملاك (العطاء) بدور بوبي
1993 انظر من يتكلم الآن بدور جيمس ابرياكو
1994 خيال رخيص فيلم فينسينت فيغا
1994 ساترداي نايت لايف برنامج تلفزيوني بنفسه
1995 احضر شورتي بدور الفلفل الحار بالمر
1996 أسهم مكسورة بدور ماجيك فيك ديك ديكينز
1996 ظاهرة بدور جورج مالي
1997 الوجه المخلوع بدرر شون آرتشر / كاستور تروي
1997 مدينة مجنونة بدور سام بايلي
1998 الخط الأحمر الرفيع بدور العميد كوينتارد
1998 دعوى مدنية بدور المحامي جان شليتش مان
1999 ابنة الجنرال بدور بول برينير
2000 ساحة المعركة: الأرض بدور تيرل
2001 اضطرابات منزلية بدور فرانك موريسون
2001 سمكة السيف بدور غابرييل القص
2002 أوستن باورز في غولدميمبر فيلم أوستنبوسي
2003 بسيك بدور توم هاردي
2004 سلم 49 فيلم الكابتن مايك كينيدي
2004 أغنية عن الحب لبوبي لونج فيلم بوبي لونج
2004 ذا بونيشر فيلم فرانك كاسل
2005 كن بارد فيلم تشيلي بالمر
2006 قلوب وحيدة فيلم إيلمر روبنسون
2007 الخنازير البرية فيلم وودي يتيفانز
2007 مثبتات الشعر فيلم إدنا
2008 بولت فيلم (رسوم متحركة) صوت (فقط)
2009 اختطاف قطار بلهام 123 فيلم رايدر
2010 لعبة الآباء فيلم تشارلي
2010 من باريس مع حبي فيلم تشارلي
2012 الهمج فيلم دينيس
2013 موسم القتل فيلم اميل كوفاك
2014 المزور فيلم راي كارتر
2015 أنشطة إجرامية فيلم إيدي
2015 حياة على المحك فيلم بيو
2016 في وادي العنف فيلم المارشال
2016 أنا الغضب فيلم ستانلي هيل
2017 جوتي فيلم جون جوني الأب
- دخوله هوليوود
لم ينجح جون في أي فيلم له بالشكل المطلوب واستمرت هذه الحالة إلى أن أطلت سنة 1977 عندما قدم فيلمه Saturday Night Fever بدور الفتى توني مانيرو الذي يحب الرقص وقد حقق هذا الفيلم أرباح تصل إلى 350 مليون دولار في أمريكا فقط، وفي تلك الفترة بعد نجاح الفيلم اشترك في مسلسل تفلزيوني كان يطلق عليه اسم Welcome Back, Kotter دخل في هذا المسلسل ولم يخرج على حاله، حيث خرج مشهورًا وله جمهور، واستمر المسلسل من عام 1975 حتى 1979، واستمر جون في النجاح و قام ببطولة فيلم غريس (Grease) عام 1978 الذي يتحدث عن حياة مراهق ومشاكل الدراسية التي يواجهها الشباب ، ومن ثم ظهر في Urban Cowboy عام 1980 وبعد هذه النجاحات أصبح نجما لامعًا في هوليوود ويحصد النجاح تلو الآخر في أفلامه.
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