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أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. تعرف علي رد فعل لاعبي الريدز بعد الخسارة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:55 ص
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أتلتيكو مدريد وليفربول
أتلتيكو مدريد وليفربول
علي ماهر حلمي
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تلقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح خسارة خارج أرضه أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات دور ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعرف علي تصريحات لاعبي الريدز بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول بدوري الأبطال:

قال روبيرتسون:" لاعبي وجمهور أتلتيكو مدريد احتفلوا كما لو أنهم تخطوا هذا الدور بعد المباراة لدينا وظيفة للقيام بها في الدوري، من ثم لدينا المباراة على أنفيلد. نحن نعلم أن جماهيرنا ستكون هناك، نحن سنكون هناك. الأمر متروك لأتلتيكو ليكونوا هناك، الحظ ساعدهم كثيرا ‏اندي ركلة الزاوية التي حصلوا عليها كانت صاخبة جداً ومنحتهم أفضل بداية ممكنة وجعلت جماهيرهم ورائهم".

وأضاف أندرو عقب مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول:"لقد تعاملنا معهم بشكل جيد في المباراة ونحن نعلم اننا افضل من ذلك المستوى، لحسن الحظ لدينا مباراة إياب لتصحيح المسار، ‏لقد احتفلوا بالفوز وكأنهم تأهلوا للدور القادم، لدينا الان مهمة بالبريميرليج ثم علينا التركيز على مباراة العودة الامر عائد لنا ولجماهيرنا بفعل ذلك على انفيلد مجدداً".

بينما قال فان دايك بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول:"كنا نعرف أنها ستكون معركة حقيقية الليلة، خاصة هنا على أرضهم مع المشجعين خلفهم, بكل تأكيد لم يساعدنا قبول الهدف من الركنية، الفرصة الأولى لهم ولم تكن حتى فرصة، بعض الحظ. لكنه يُحتسب كان صعبًا، ‏فيرجيل فان دايك: "لايزال لدينا 90 دقيقة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح و علينا أن نظل واثقين تماما".

وعلق ‏أدريان حارس مرمي نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل تويتر بعد المباراة قائلا:"الآن أكثر من أي وقت مضى أنفيلد ينتظر".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني الاسبوع بعد القادم في مباراة إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

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