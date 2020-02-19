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جولتين من التألق للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:51 ص
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الهلال وأهلي دبي
الهلال وأهلي دبي
أمل الحلفاوي
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ظهرت الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا هذه النسخة بشكل مميز حتى الآن وبعد مرور جولتين من دور المجموعات، إذ لم يتلق أي فريق منهم أي خسارة.

خلال الجولة الثانية التي اختتمت منافساتها أمس الثلاثاء، حقق الهلال الفوز بثنائية مقابل هدف أمام شباب الأهلي، وبنفس النتيجة فاز الأهلي على استقلال طهران، وتكررت النتيجة في مباراة النصر والعين الإماراتي عندما حقق العالمي الفوز، كما استطاع التعاون أن يحقق الفوز بثنائية نظيفة أمام الدحيل القطري.

حصد لاعبو الأندية السعودية نجومية المباريات، إذ في مباراة "شباب الأهلي - الهلال" حصدها بافتيمبي جوميز، وفي لقاء "الأهلي - الاستقلال" حصل عليها سلمان المؤشر.

فيما حصد نور الدين أمرابط جائزة أفضل لاعب في مباراة "العين - النصر"، بالإضافة إلى محمد السهلاوي الذي ظفر بها خلال مباراة فريقه التعاون أمام الدحيل.

لم يختلف الأمر كثيرًا عن الجولة الأولى، إذ أنه حقق الهلال الفوز أمام شاهر خودرو بثنائية نظيفة، وحصد الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

فيما تعادل أهلي جدة إيجابيًا بهدف أمام نظيره الوحدة الإماراتي.

وحقق التعاون الفوز بهدف دون رد أمام نظيره الشارقة الإماراتي، وجاءت جائزة أفضل لاعب في المباراة من نصيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فيصل درويش.

كما تعادل النصر إيجابيًا بهدفين أمام نظيره السد القطري، وتوج عبدالرحمن العبيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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