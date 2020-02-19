Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:41 ص
Advertisements
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
محمد جمال
Advertisements

عشاق الدوري الإنجليزي البريميرليج على موعد مع جولة قوية وهى مباربات الاسبوع ال 27 من البطولة، والذى سينطلق يوم السبت القادم، بعدما أقيمت الجولة الماضية ال 26 على مدار أيام الأسبوع كاملة، من أجل أعطاء الفرق وقت أكثر للراحة.

وأقترب ليفربول من حسم لقب البريميرليج بعد غياب دام لسنوات بعدما اصدر ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي وليستر سيتي.

السبت 22 فبراير

تشيلسي ضد توتنهام هوتسيبير فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

بيرنلي ضد بورنموث فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

شيفليد يونايتد ضد برايتون فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

ساوثهامبتون ضد أستون فيلا فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية

الأحد 23 فبراير

مانشستر يونايتد ضد واتفورد فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية

وولفرهامبتون ضد نورويتش سيتى فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية

أرسنال ضد إيفرتون فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف بتوقيت السعودية

الأثنين 24 فبراير

ليفربول ضد ويست هام فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الوالح الدوري الإنجليزي الدور يالإنجليزي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 8 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 7 ساعات

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 8 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ حوالي 9 ساعات

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

موعد مباراة ليستر سيتي ونورويتش سيتي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونورويتش بث مباشر beIN Live HD

موعد مباراة توتنهام ضد ولفرهامبتون اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة tottenham بث مباشر beIN HD

هاري كين يقود التشكيل المتوقع لـ "توتنهام ضد ساوثهامبتون" فى الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status