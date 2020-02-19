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بسبب تغييره في مباراة أتلتيكو.. حالة حزن من محمد صلاح وكلوب يكشف الكواليس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:47 ص
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صلاح
صلاح
حسام مجدي
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سيطرة حالة كبيرة من الحزن على المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بسبب الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.

غضب صلاح بسبب استبداله

وقام يورجن كلوب بإستبدال محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الجارية الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 72 ودخل أوكسيلد تشامبرلين بدلا منه لتلتقط كاميرات ملعب المباراة ظهور حالة من الحزن على صلاح بسبب قرار استبداله وعدم استكماله للمباراة.

كلوب يكشف سبب تغيير صلاح وماني

وكشف كلوب السبب وراء قيامه بإستبدال محمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق خلال مباراة نادي أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: "تغيير ماني تم لأنه كان مستهدفا من لاعبي اتلتيكو اما تغيير صلاح كان تغيير تكتيكي".

نتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

واستطاع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ليفربول الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

موعد مباراة الإياب بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ليفربول ونظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم 11 مارس القادم على ملعب آنفليد.

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