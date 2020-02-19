مساعد وزير التموين يوضح سبب ضياع حق المستهلك



وأضاف حسام خلال لقاءه ببرنامج" المواجهة" الذي يعرض على فضائية "أكسترا نيوز": "القرار تعامل بذكاء في أزمة التسعيرة الجبرية الذي طالب به الكثير.. وكان هذا القرار في صالح جميع الأطراف المنتج والمستهلك والتاجر المنضبط".



وتابع مساعد وزير التموين: "من مصلحة المنتج تحديد سعر منتجه في السوق، ومصلحة التاجر الحصول على أعلي هامش ربح.. ومن هنا جاء القرار بإلزام التاجر بإصدار فاتورة مدون بها سعر البيع للمستهلك، ومن هنا أصبح التاجر ملزمًا بالبيع بالسعر المحدد من قبل المنتج، وهذا الأمر ساهم في ضبط الأسواق".



واستكمل: "نقطة القصور الوحيد في القانون أن المستهلك يترك الفاتورة عند شراء السلعة، الأمر الذي يضيع معه حق المستهلك".

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن القرار 330 الخاص بوضع الأسعار على المنتجات أحد الثورات التجارية.