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نيمار يعلق على هزيمة باريس سان جيرمان من دورتموند في دوري الأبطال

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:33 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
أحمد عصام
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علق المدرب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان على هزيمة فريقه من نادي بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وقال نيمار في تصريحات صحفية : "‏لدينا 90 دقيقة أخرى لتقديم مباراة عظيمة، وانا متاكد ان في ملعبنا سنعطي 100% من ما نملك، واتمنى ان نتأهل لربع النهائي".

 

وأضاف : "‏من الصعب البقاء 4 مباريات من دون اللعب، ولم يكن خياري كان قرار النادي والاطباء، ولقد تحدثنا كثير عني لم يعجبني القرار واردت اللعب، وكنت اشعر بشكل جيد، والنادي كان خائف ان هذا يعود لي مجددا".

 

وتابع : "اتفهم خوف الجماهير حيث أن في عامين متتالين وجدت نفسي خارج دور ال 16 من دوري الابطال سنتين متتاليتين، وكان من الصعب علي ان اكون قادر على لعب مباراة هكذا بهذه الكثافة 90 دقيقة بدون توقف، واذا كنت في حال افضل بكل تاكيد ساقدم اداء افضل".

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