وكيل أعمال جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

حسم خوسيب ماريا أوربيتج وكيل أعمال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موقف المدرب الإسباني من الرحيل عن النادي الإنجليزي بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية بأن التكهنات انتشرت حول مستقبل جوارديولا وعدد من نجوم مانشستر سيتي، حيث ارتبطوا بالرحيل عن المان سيتي في نهاية الموسم الحالي.

وقال خوسيب ماريا أوربيتج وكيل أعمال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة manchestereveningnews الإنجليزية: "جوارديولا يفي دائمًا بجميع عقوده. عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي مُستمر حتى يونيو 2021".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلن منذ أيام عن استبعاد مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المسابقات القارية لمدة موسمين في حين أكد النادي الإنجليزي أنه سيقوم بالطعن على الحكم.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تم تغريم مانشستر سيتي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو موضحًا أنه بإمكانه الاستئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية (الكاس).

وأعلنت إدارة النادي الإنجليزي أنها ستستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم وأعربت في بيان لها عن استياؤها ولكنها غير متفاجئة من هذا الحكم المجحف وأنهم سيلجؤن إلى حكم محايد من خلال بدء إجراءات اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يقوده الإسباني جوسيب جوارديولا ارتكب انتهاكات لقواعد اللعب النظيف المالي، لذلك قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية في موسمي 2020/2021 و2021/2022.

وكان إيف لوتيرم رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أوصى باستبعاد مانشستر سيتي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في تقريره الذي أرسل في مايو الماضي إلى غرفة الحكم.