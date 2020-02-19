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كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في كأس مصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:12 ص
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الإسماعيلي
الإسماعيلي
علاء خليف
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يستضيف ستاد الإسكندرية مساء الجمعة القادم 21 فبراير 2020 مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بيراميدز ضد الإسماعيلي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي 2019 – 2020.

تأهل فريق بيراميدز إلي دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعدما اكتسح فريق النجوم بنتيجة 6/1 في دور الـ32 للبطولة المحلية، بينما صعد الإسماعيلي بعد تغلبه على فريق الإعلاميين بهدفين دون مقابل.

ويواجه المتأهل من مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، فريق طلائع الجيش والذي تأهل بعد تخطي عقبة فريق مصر المقاصة بالفوز عليه 1-0.

- موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي :

تقام مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في ثمن نهائي بطولة كأس مصر يوم الجمعة القادم الموافق 21 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت على القمر الصناعي (نايلسات) وكذلك على البث الأرضي للتليفزيون المصري.

- تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة كأس مصر:

تقابل الفريقين في 7 مواجهات سابقة جاءت جميعًا ببطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الإسماعيلي في 4 مباريات، مقابل انتصارين فقط لفريق بيراميدز، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، سجل لاعبي الدراويش 13 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ويعد هذا الصدام الأول بين الفريقين بكأس مصر.

- هدافو مواجهات الإسماعيلي وبيراميدز:

يتصدر الغاني إيمانويل بناهيني مهاجم الإسماعيلي السابق قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، يليه ثنائي بيراميدز كريستيان بينافينتي وتيدي وثنائي الدراويش دييجو كالديرون وحسني عبد ربه وسجل كل منهما هدفين.

- أرقام "جوميز" VS "تشاتيتش" :

يقود بيراميدز المدرب الكرواتي أنتي تشاتيتش والذي تولي تدريب الفريق بعد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، وقاد "تشاتيتش" الفريق في 11 مباراة حتي الآن، فاز في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل الفريق تحت قيادته 15 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

على الجانب الآخر يتولي تدريب الإسماعيلي حاليا المدرب الفرنسي ديديه جوميز، وقاد الفريق في 7 مباريات، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، سجل الفريق تحت قيادته 9 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

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