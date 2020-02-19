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أحد العائدين من الصين يروي تفاصيل فترة الحجر الصحي (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:02 ص
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أحد العائدين من الصين
أحد العائدين من الصين
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور عبدالرحمن أمير، أحد العائدين من الصين، تفاصيل 14 يومًا قضاها داخل الحجر الصحي بعد عودتهم إلى مصر عقب تفشي ظاهرة "فيروس كورونا"، لافتًا إلى الحكومة المصرية فاجئتهم بسرعة التحرك.

وأضاف "أمير" خلال لقاء مع برنامج " مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء: "التحرك السريع للمسؤولين في مصر لم يكن متوقعًا، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا التحرك السريع.. وكان خوفنا في هذا التوقيت على الأطفال المتواجدين في الصين".

وتابع: "الأسر اللي كان معهم أطفال كانوا الرعب الحقيقي لنا، فكانوا مصدر توتر للأهالي".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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