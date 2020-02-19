محمد عباس في حواره لـ "الفجر الفني": لم أحتفل بعيد الحب من قبل.. وتمنيت أن تكون "أتحدى العالم" لصابر الرباعي أغنيتي

بمناسبة عيد الحب.. هل أنت من محبي الاحتفال به؟



ماهي صفات فتاة أحلامك؟



ماهي خططك المستقبلية القادمة؟



هل من الممكن أن تتجه للتمثيل؟



من هم أصدقاءك المقربين من الوسط الفني؟



من أكثر فنان تحب مشاركته في ديو غنائي؟



ماهي الأغنية التي سمعتها وتمنيت غنائها؟







فنان يجعلك تشعر بالسعادة عندما يغني ويأخذك بعيدًا لعالم ملئ بالحب والمشاعر بصوته الدافئ، خطف الأنظار له منذ طلته الأولى على مسرح "ستار أكاديمي"، فاتفقت عليه آراء أساتذة الموسيقى وتربع في قلوب الجمهور، حديثنا عن الفنان محمد عباس.لا لم أحتفل بعيد الحب قبل ذلك مع أحد، واحتفالي في هذه المناسبة دائمًا عبارة عن طقوس عادية، مثل الخروج مع أصدقائي.أن تكون متفهمة طبيعة الرجل وطبيعة عمله وبمعنى أصح "تعرف تفتح بيت" وتقف بجانب زوجها وتسانده وتكون مثقفة.طرحت خمس أغنيات من الألبوم الجديد، وتبقى لي 6 أغاني أخرى ومن المفترض أن أطرح أغنية أو أغنيتين كل 5 أو 6 أيام، وسيتم طرح الألبوم كاملًا خلال الفترة المقبلة.وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم تامر حسين ومدين وأحمد عبد السلام وسلمى رشيد ومحمد عاطف الحلو وشريف مماوي ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف بدر وسلامة علي، كما قمت بتلحين 4 أغاني.أحب التمثيل والدخول في هذا المجال ولكني أحاول أن أسعى لتقديم شئ يضيف لي.معظم أصدقائي المقربين خارج الوسط الفني، ولكن باقي الوسط الفني معارف وزملاء، ولكن الشاعر تامر حسين من أكثر الأشخاص المقربين لي بالوسط.أعشق صوت شيرين وأحب خامة صوتها ولأننا متشابهان في تقديم الأغاني باحساس، وأيضًا الفنان تامر حسني لأننا متقاربان في المزيكا.أعشق "أتحدى العالم" لصابر الرباعي، وكنت سأشعر بالسعادة إذا كانت أغنيتي.