Advertisements
محمد عباس في حواره لـ "الفجر الفني": لم أحتفل بعيد الحب من قبل.. وتمنيت أن تكون "أتحدى العالم" لصابر الرباعي أغنيتي
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:57 ص
Advertisements
يارا أحمد
Advertisements
فنان يجعلك تشعر بالسعادة عندما يغني ويأخذك بعيدًا لعالم ملئ بالحب والمشاعر بصوته الدافئ، خطف الأنظار له منذ طلته الأولى على مسرح "ستار أكاديمي"، فاتفقت عليه آراء أساتذة الموسيقى وتربع في قلوب الجمهور، حديثنا عن الفنان محمد عباس.
بمناسبة عيد الحب.. هل أنت من محبي الاحتفال به؟
لا لم أحتفل بعيد الحب قبل ذلك مع أحد، واحتفالي في هذه المناسبة دائمًا عبارة عن طقوس عادية، مثل الخروج مع أصدقائي.
ماهي صفات فتاة أحلامك؟
أن تكون متفهمة طبيعة الرجل وطبيعة عمله وبمعنى أصح "تعرف تفتح بيت" وتقف بجانب زوجها وتسانده وتكون مثقفة.
ماهي خططك المستقبلية القادمة؟
طرحت خمس أغنيات من الألبوم الجديد، وتبقى لي 6 أغاني أخرى ومن المفترض أن أطرح أغنية أو أغنيتين كل 5 أو 6 أيام، وسيتم طرح الألبوم كاملًا خلال الفترة المقبلة.
وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم تامر حسين ومدين وأحمد عبد السلام وسلمى رشيد ومحمد عاطف الحلو وشريف مماوي ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف بدر وسلامة علي، كما قمت بتلحين 4 أغاني.
هل من الممكن أن تتجه للتمثيل؟
أحب التمثيل والدخول في هذا المجال ولكني أحاول أن أسعى لتقديم شئ يضيف لي.
من هم أصدقاءك المقربين من الوسط الفني؟
معظم أصدقائي المقربين خارج الوسط الفني، ولكن باقي الوسط الفني معارف وزملاء، ولكن الشاعر تامر حسين من أكثر الأشخاص المقربين لي بالوسط.
من أكثر فنان تحب مشاركته في ديو غنائي؟
أعشق صوت شيرين وأحب خامة صوتها ولأننا متشابهان في تقديم الأغاني باحساس، وأيضًا الفنان تامر حسني لأننا متقاربان في المزيكا.
ماهي الأغنية التي سمعتها وتمنيت غنائها؟
أعشق "أتحدى العالم" لصابر الرباعي، وكنت سأشعر بالسعادة إذا كانت أغنيتي.
Advertisements