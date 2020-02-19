Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير عسكري: "مصنع 300 الحربي" يقلل الضغط السياسي على مصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:32 ص
Advertisements
الرئيس في مصنع 300 الحربي
الرئيس في مصنع 300 الحربي
مروة عبدالعزيز
Advertisements
علق اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع "300 الحربي " لإنتاج الذخائر للقوات المسلحة، قائلا:" الدولة تحقق أمنها في جميع المجالات".

وأضاف مظلوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع" الذي يعرض على فضائية "الحدث": "الأمن الشامل لا يقتصر على القوات المسلحة فقط، بل سياسي واقتصادي واجتماعي.. وكون الدولة تعمل صناعة حربية فهذا إضافة للجيش، ويحقق نسبة كبيرة من احتياجاتنا الدفاعية وفي نفس الوقت يقلل من الإنفاق على هذا البند".

وتابع الخبير العسكري: "مصنع 300 الحربي يقلل الضغط السياسي على الدولة، وخير مثال على ذلك ما فعلته أمريكا إبان ثورة يناير.. والصناعات الحربية قمة التكنولوجيا في كافة المجالات.. كما أن الجيش لدي طاقة فائدة ويستخدمها في خدمة القطاع المدني"، معقبا: "أهم حاجتين في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مركبة القتال سيناء 2000 واللودر الذي أنتج بأيد مصرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع 300 الحربي مصر توك شو أخبار

أخبار تهمك

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 8 ساعات

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 7 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ حوالي 9 ساعات

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 7 ساعات

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 7 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

طارق عزت: افتتاح 4 مصانع للذخائر والأسلحة المتوسطة

"صناعات واعدة" فيلم تسجيلي يرصد عددًا من الصروح الصناعية الضخمة للإنتاج الحربي بمصر

"الإنتاج الحربي": نستهدف تغطية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر

وزير الإنتاج الحربي: نصنع الدبابات والعربات المدرعة في 20 شركة مصرية (فيديو)

متحدث الإنتاج الحربي يكشف أهمية مصنع "300 الحربي" لإنتاج الذخائر العسكرية

العصار: استخدام القوات المسلحة لذخائرنا خير ضمان لجودة المنتج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status