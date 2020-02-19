خبير عسكري: "مصنع 300 الحربي" يقلل الضغط السياسي على مصر



وأضاف مظلوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع" الذي يعرض على فضائية "الحدث": "الأمن الشامل لا يقتصر على القوات المسلحة فقط، بل سياسي واقتصادي واجتماعي.. وكون الدولة تعمل صناعة حربية فهذا إضافة للجيش، ويحقق نسبة كبيرة من احتياجاتنا الدفاعية وفي نفس الوقت يقلل من الإنفاق على هذا البند".



وتابع الخبير العسكري: "مصنع 300 الحربي يقلل الضغط السياسي على الدولة، وخير مثال على ذلك ما فعلته أمريكا إبان ثورة يناير.. والصناعات الحربية قمة التكنولوجيا في كافة المجالات.. كما أن الجيش لدي طاقة فائدة ويستخدمها في خدمة القطاع المدني"، معقبا: "أهم حاجتين في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مركبة القتال سيناء 2000 واللودر الذي أنتج بأيد مصرية".

علق اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع "300 الحربي " لإنتاج الذخائر للقوات المسلحة، قائلا:" الدولة تحقق أمنها في جميع المجالات".