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الشاعر الفاجر لـ"الفجر الفني": "أنا القائد الأعلى لفريق حمو بيكا بالكامل" (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:42 ص
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كاتب المهرجانات الشعبية الشاعر الفاجر
كاتب المهرجانات الشعبية الشاعر الفاجر
سعد نبيل _ تصوير: محمد فتحي
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أكد الشاعر الفاجر، على أنه القائد الاعلى لفريق المهرجانات الشعبية "تيم VIP حمو بيكا"، وذلك لاعتماد "بيكا"، على كتابته في معظم الأوقات، فضلًا عن مسنادته في بداية مشوراه في عالم غناء المهرجانات الشعبية.

وأضاف "الفاجر"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أنه هو من يقوم بتلقين بيكا، كلمات المهرجان أثناء التسجيل وكثيرًا ما كان يرفض أن يقوم آخر بتلقينه، بالإضافة إلى انجاز بعض كتابة المهرجانات، لافتًا إلى أنهم كانوا يطرحون ما يقرب من 10 مهرجانات في يوم واحد.

وفي سياق متصل أشار الشاعر الفاجر، أنه ترك العمل مع حمو بيكا، لمدة عام كامل بسبب الخلاف على الماديات وعدم تقديره والاعتراف بالمجهود الذي بذله معه في بداية مشواره في عالم المهرجانات، بالاضافة الى أنه من قرر أن يغير لونه في الغناء والذي استمر عامين وكان من المحتمل أن يلقى فشلًا كبيرًا.
 
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