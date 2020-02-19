الشاعر الفاجر لـ"الفجر الفني": "أنا القائد الأعلى لفريق حمو بيكا بالكامل" (فيديو)





أكد الشاعر الفاجر، على أنه القائد الاعلى لفريق المهرجانات الشعبية "تيم VIP حمو بيكا"، وذلك لاعتماد "بيكا"، على كتابته في معظم الأوقات، فضلًا عن مسنادته في بداية مشوراه في عالم غناء المهرجانات الشعبية.





وأضاف "الفاجر"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، على أنه هو من يقوم بتلقين بيكا، كلمات المهرجان أثناء التسجيل وكثيرًا ما كان يرفض أن يقوم آخر بتلقينه، بالإضافة إلى انجاز بعض كتابة المهرجانات، لافتًا إلى أنهم كانوا يطرحون ما يقرب من 10 مهرجانات في يوم واحد.



