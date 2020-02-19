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مساعد وزيرة الهجرة يكشف عن خبر سار بخصوص الهجرة لألمانيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المصريين فى الخارج، عن تفاصيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن مصر دولة مصدر و"ترانزيت" ومقصد للهجرة غير الشرعية.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج" مصر النهاردة" الذي يعرض على الفضائية المصرية: "الأسباب والدوافع للهجرة غير الشرعية عديدة، أهمها البحث عن فرص حياة أفضل، ووظائف أفضل وهناك دوافع اجتماعية وراء الإقدام على هذا العمل.. والدولة لا تمانع في الهجرة الآمنة والذي يشجعها كثير من دولة العالم.. وأغلب الدول الأوربية تواجه عجزًا في الأيدي العاملة، وتحتاج إلى هذا النوع من الهجرة".

وتابع: "دولة ألمانيا عدلت في قانون الهجرة وسيطبق في مارس 2020 هذا القانون به الكثير من التيسرات للأيدي العاملة الماهرة، ومساعدتهم في الالتحاق بوظائف العمل، وبرلين من أول الدول المستهدفة لهجرة المصريين الشرعية".
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الهجرة لألمانيا الهجرة ألمانيا أخبار

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