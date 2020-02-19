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إحدى العائدات من الصين: هذا هو سبب انتشار "كورونا" (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قالت الدكتورة أسماء شكري، إحدى العائدين من الصين، إن "فيروس كورونا" بدأ يظهر في أواخر ديسمبر من العام الماضي، لافتة إلى أنه لم يكن يعرف أحد طبيعة ونوعية هذا المرض في البداية.

وأضافت شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "كان هناك طبيب صيني اكتشف بعض الحالات، وبدأ في معالجتها وتوفي هذا الطبيب في 7 فبراير، نتيجة إصابته بهذا الفيروس"، لافتة إلى أن هذا المرض عبارة عن مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي.

وعن سبب انتشاره في مدينة وهان الصينية قالت: "يرجع ذلك إلى أسواق المأكولات البحرية والبرية في هذه المدينة، وكان ذلك هو السبب الرئيسي"، لافتة إلى أن وقت ظهوره كانت في إجازة.

وتابعت الدكتورة العائدة من الصين: "عقب انشار المرض بدأت التوعية باستخدام الكمامات والمطهرات، وتطهير دائم للأيد والمحافظة على النظافة الشخصية.. والموضوع سبب ذعر لنا ولأهلي ومن هنا بدأنا التواصل مع السفارة المصرية ببكين".

واختتمت: "والداتي ووالدي طلبا مني النزول لمصر عقب انتشار هذا الوباء، وفي الفترة الحالية خيروني بالرجوع من عدمه، وأنا فضلت الرجوع بعد السيطرة على المرض لاستكمال رحلتي العلمية".
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فيروس كورونا الطبيب الصيني الصين أخبار

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