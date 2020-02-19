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موعد مباراة توتنهام اليوم| مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج اليوم 19-2-2020 بدوري أبطال أوربا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:08 ص
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توتنهام
توتنهام
هيثم موسى
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يلتقي فريق توتنهام الإنجليزي، أمام نادي لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة توتنهام ولايبزيج، على أرضية ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

موعد مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة توتنهام ولايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة توتنهام ولايبزيج عبر قناة Bein Sport hd 1.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: بن دافيز – سانشيز – ألديروايلد – أورييه.

خط الوسط: لو سيلسو – وينكس – ديلي ألي.

خط الهجوم: بيرجوين – لوكاس مورا – سون هيونج مين.

تشكيل لايبزيج المتوقع أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جالوتشي.

خط الدفاع: أنخيلينو - أوباميانكو - كولسترمان - هالستنبيرج.

خط الوسط: لايمر - موكيلي - أولمو - سابيترز - فيرنر.

خط الهجوم: .تشيك

توتنهام الساعة 10 علي قناة 1
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