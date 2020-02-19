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مدحت العدل لـ"الفجر الفني": عمرو دياب أسطورة ورقم واحد في مجاله.. أرفض مقاطعة محمد رمضان.. ونيللي كريم رفعت شعار "لا للنكد"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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مدحت العدل، كاتب متميز وشاعر له بصماته التي تبرزها أعماله الدرامية والسينمائية التي تعتبر أيقونة في تاريخ الفن المصري، تحدث عن أزمة استغلال الملكية الفكرية بعد استغلال نجاح أيقونة صعيدي في الجامعة الأمريكية في الإعلانات الدعائية وغيرها من الأمور والقضايا التي تشدها الساحة حالياـ حيث أجرى "الفجر الفني" معه هذا الحوار الشيق

حدثنا عن تطورات الأزمة مع شركة أوبر خاصة بعد بيانها إثر اتهامك لها بالسطو على شخصيات من أفلامه؟
الأزمة في الأساس فكرة حقوق الملكية الفكرية، موضوع غريب ليس له نفس القيمة الموجودة بالدول المعنية بالملكية الفكرية.

الأمر ليس مال أو شهرة لكن في في الخارج لا يمكن لأحد الحصول على الملكية الفكرية بدون إذن، أنا أدافع عن الفكرة نفسها وبيان أوبر يحترم ونحن نحاول الوصول إلى حل في هذا الموضوع وهذا سيكون سببا في أن يركز الناس في هذا الأمر قبل الحصول على أي ملكية فكرية وأنا انتظر حلًا لهذا الموضوع، ولابد أن يعلم الناس أن مبدع أي شخصية له الحق الأول والأخير بالتصرف بها.

التعويض 5 مليون جنيه، هل من الممكن أن تقبل زيادة؟ 
ليس لي أي علاقة بقيمة التعويض وما يقوله المحامي الخاص بي الاستاذ حسام لطفي سينفذ.

هل ترى أن محمد هنيدي له يد في هذا الموضوع؟
لا أريد أن ألوم هنيدي، الله أعلم بالنوايا ومن المفترض أن الشركة المنتجة هي التي تدرك هذا الأمر.

ما السبب وراء تغيير اسم "النصابين" إلى "100 وش"؟
تغيير الأسماء هي وجهات نظر المؤلف سواء في النصابين أو قارئة الفنجان.

كلمنا عن شخصية نيلي كريم في العمل؟
كوميديا نيلي، ترفع شعار لا للنكد وهي وآسر ياسين عاملين دويتو حلو وبدأنا في التصوير من أسبوعين.

حدثنا عن شخصية يسرا في مسلسلها الجديد؟
هي سيدة تقرأ الفنجان وتكتشف أن قراءة الفنجان درب من دروب الفهلوة وهناك دراما اجتماعية في المسلسل.

ما رأيك في حملة مقاطعة مح رمضان؟
المقاطعة معناها إني أقاطع منتج لكن مقاطعة فنان موقف فيه كثير من اللبس، فأنا ضد مقاطعة أي فنان وما فعله الطيار خطأ جسيم.

وجه رسالة لمحمد رمضان؟
أنصح محمد رمضان بحل الأزمة ببساطة، أنت فنان ربنا أنعم عليك بنعمة حب الناس والشباب وأتمنى أنك تكون أكثر إيجابية ولازم تعرف دورك مهم جدًا.

ما هي أخر تطورات مسرحية "كوكو شانيل"؟
المسرحية انتهت وتم تصويرها، وإن شاء الله سيتم عرضها في مصر قبل أن تخرج لعدة دول أخرى وهناك خطة لمسرحيتين أيضا.

وجه كلمة لعمرو دياب بعد نجاح ألبوم سهران؟
عمرو دياب أسطورة بمعنى الكلمة أن تظل على القمة أكثر من 30 عامًا وكل سنة تنجح وتقدم أغاني قريبة من كل جيل وتستمر أنت رقم واحد.

أنا أحبه جدا وأحببت تامر حسين وعزيز الشافعي وأحببت كسره للنمط دون إسفاف.

ما هي أخر تطورات وخطط جمعية المؤلفين والملحنين؟
نجهز لمبنى جديد، المقر الأساسي كما هو لكن سيتم تجهيز مبنى أخر سيتم عمله ديجيتال وتأمين شامل لكل الأعضاء.


حدثنا عن مسلسل مصطفى شعبان الجديد؟
المسلسل خرج عن الموسم الرمضاني بسبب أنني لم أتمكن من اللحاق بكتابته وتم تأجيله إلى رمضان 2021 وكنت سأكتب تتر المسلسل لكنني لم ألحق أيضًا.


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الكلمات المفتاحية

مدحت العدل محمد رمضان عمرو دياب الفجر الفني البوم سهران

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