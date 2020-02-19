في ذكرى ميلاد محمد شرف .. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياته

"الفجر الفني"









تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا ومازالت حتى الأن عالقة في أذهان الملايين من الجمهور.ويلقيالضوء على بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد في 19 فبراير عام 1963م.2- تخرج في عام 1984م من المعهد الفني التجاري.3- قدم العديد من الأفلام منها الدادة دودي، أخلاق العبيد، حارة مزنوقة، رمضان مبروك أبو العلمين، عليا الطرب بالتلاتة، حفار البحر، الرهينة.4- شارك في عدة مسلسلات منها مبروك جالك قلق، راسين في الحلال، يحيا العدل، السيرة الهلالية، ميراث الريح، حارة المحروسة، أبناء دهشان، أسعد زوج في العالم، للعدالة وجوه كثيرة.5- قام بأدوار عديدة على خشبة المسرح منها القشاش، عيال تجنن، حودة كرامة، غيط العنب، طرائيعو.6- صارع لمدة طويلة مع المرض مما اضطره لإنفاق كل ما يملك من مال.7- حصل على الدعم من نقابة المهن التمثيلية.8- توفي بمدينة الإسكندرية في 27 يوليو عام 2018م، إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز الـ55 عاما.