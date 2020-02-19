البابا يشارك في المؤتمر الأول للجنة المجمعية للمرأة



وشهد المؤتمر مشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمداخلتين عبر تقنية Video conference، بالإضافة إلى ٩ محاضرات لمناهضة العنف ضد المرأة.

أقامت اللجنة المجمعية للمرأة مؤتمرها الأول بعنوان "العنف ضد المرأة"، والذي أقيم في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، وحوالي ٥٠٠ من الكهنة والخدام من ثلاث عشرة إيبارشية، وهي إيبارشيات محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد.