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اليوم .. "الصحة العالمية" تكشف آخر مستجدات فيروس كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا، حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

يستعرض المؤتمر الوضع العالمي والوضع الإقليمي لفيروس كورونا والذى يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كما يناقش المؤتمر كيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة، وإطلاق إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19) والذى يقدمه الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض.

يشارك في المؤتمر كل من الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، بوحدة التأهب لمخاطر العدوى.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا تطورات فيروس كورونا

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