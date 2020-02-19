الكشف عن حجم إصابة نجم ليفربول بعد مباراة أتليتكو مدريد

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن حجم إصابة نجم الفريق خلال مباراة أتليتكو مدريد التي أقيمت على ملعب الواندا متروبوليتانو والتي انتهت بنتيجة هدف نظيف للفريق الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية:"لقد كانت مشكلة بأوتار الركبة لدى هيندرسون، وآمل ان خروجه كان احترازياً فقط ولست متأكداً تماماً من حالته، وعلينا ان ننتظر ونرى".