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الكشف عن حجم إصابة نجم ليفربول بعد مباراة أتليتكو مدريد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:47 ص
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أحمد عصام
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كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن حجم إصابة نجم الفريق خلال مباراة أتليتكو مدريد التي أقيمت على ملعب الواندا متروبوليتانو والتي انتهت بنتيجة هدف نظيف للفريق الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية:"لقد كانت مشكلة بأوتار الركبة لدى هيندرسون، وآمل ان خروجه كان احترازياً فقط ولست متأكداً تماماً من حالته، وعلينا ان ننتظر ونرى".

وحسب الصحفي ‏جيمس بيرس، إن هندرسون يعرج بعد مغادرته ملعب الواندا. وسيجري الفحوصات الطبية على ركبته يوم الغد.

ومن المتوقع أن يغيب جوردن هندرسون عن مباراة فريق وست هام يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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