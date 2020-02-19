وزيرة البيئة: الانتهاء من استراتيجة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على نجاح الدولة في التخلص من 470 طنًا من المخلفات عالية الخطورة، كما تم الانتهاء من استراتيجية للتخلص الآمن من المبيدات الخطرة.



وأضافت "فؤاد"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تطهير مخزن الصف بالكامل من المخلفات الخطرة، مشددة على أن هناك أملًا في التخلص من المخلفات الصلبة.



وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنهم سيعملون على 300 طن آخرين، مؤكدة أنهم قاموا بالتخلص من المخلفات الخطرة التي تعيش بيننا منذ سنوات، خلال الفترة الماضية.

